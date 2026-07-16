シャンプーをしてもらったばかりの柴犬さん。お散歩の途中、思わず笑ってしまうほどの『豪快すぎるイタズラ』をする光景が話題になっているのです。 思わず『あぁ…！』と声が出てしまいそうな光景は記事執筆時点で9.4万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：お風呂に入ったばかりの犬が『水たまりを見つけた』結果→絶望するしかない『豪快すぎるイタズラ』】 お風呂に入ったばかりの