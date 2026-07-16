東京・西東京市で小学3年生の男の子をはねて死亡させた疑いで男が逮捕されました。田吹武俊容疑者（59）は15日午前、西東京市泉町の交差点で貨物自動車を運転していたところ、横断歩道を渡っていた小学3年生の高嶋利久土さん（8）をはね死亡させた疑いで逮捕されました。田吹容疑者は容疑を認めているということです。