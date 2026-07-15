「5カ月前にシャバに放たれました」度重なる不祥事で姿を消した元“旧ジャニーズ”アイドルが、7月14日に暴露系YouTuberコレコレの配信したショート動画に登場。彼が初めて語った“ムショ生活”と“ある噂”の真相にネットは騒然となっていて――。その人物とは、元KAT-TUNの田中聖（40）。’13年に旧ジャニーズ事務所から契約解除を言い渡されて以降、薬物使用による逮捕などで世間を騒がせてきた。’23年に実刑判決を受け、’24