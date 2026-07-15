アーティスト・こっちのけんと（29）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。兄で俳優・菅田将暉（33）にまつわるエピソードを披露した。同番組で「兄が有名だと得することが多い」との質問に対し、けんとは三角の札で回答。「いろいろ得しちゃってたことも」と切り出した。学生時代、就職活動をしていた時のこと。「どこから得たか情報か分からないですけど、人事部の人が僕の兄が菅田将