プロ野球のオーナー会議が１６日、都内で行われ、スポーツ振興くじ（野球くじ）についての議論が行われた。８球団のオーナーと３球団のオーナー代行、１球団のオーナー臨時代理人が出席。議長を務めたＤｅＮＡ・南場智子オーナーは「スポーツ振興くじの検討を議論の末、了承しました。実施に向けた課題を整理していきたい」と、スポーツ振興くじの導入に向けて、今後は関係各団体に働きかけを行っていくとした。日本野球機構（