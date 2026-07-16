7月15日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）で、MCのハライチ・岩井勇気が生放送中に2度もスタジオを離席した。その異変をめぐり、Xには心配の声が寄せられている。「岩井さんは、一時は20分近く放送で姿を見せませんでした。放送中のXには《大丈夫？》《本当に岩井さんの顔色悪い》と心配の声が相次ぎました。一方で、そんな状態でも出演を続けたことに対しては、《やり切るプロ根性に拍手》《そこまで無理して出演せず休んで》