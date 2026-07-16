富士通はアメリカの半導体大手・エヌビディアのほか、国内のロボット大手3社と組み、「フィジカルAI」の実用化を進めると発表しました。この事業は、フィジカルAIの「頭脳」であるAIの部分を富士通とエヌビディアが、「体」であるロボットの部分をファナック、安川電機、川崎重工業が、それぞれの強みを生かして開発を進めます。発表会見に登壇したエヌビディアのフアンCEOは…エヌビディアジェンスン・フアンCEO 「フィジカルAI