7月26日から日曜劇場で第2弾の放送がスタートするドラマ『VIVANT』（TBS系）。大ヒット作の待望の続編の放送を目前に、監督を務める福澤克雄氏のパワハラが、14日、「週刊女性」によって報じられ、世間を騒がせている。昨年から始まった『VIVANT』の撮影だが、同誌によると、日本での撮影中に若手スタッフから福澤監督のパワハラが訴えられたという。「事態は上層部に伝わり、福澤監督は現場に行くことを禁止され、一時不在の