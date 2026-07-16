広末涼子（45）が7月18日に行うバースデーライブ「Best Day Ever〜Crecent River」は、チケット完売の盛況ぶりらしい。2024年12月、約25年ぶりのライブを行った東京・丸の内のコットンクラブのステージに再び立つ広末は「あの日の最高の夜を再び」などとメッセージを出し、ファンが集まっているというだけじゃない。【もっと読む】広末涼子バースデーライブ即完売！ 誕生日当日の鳥羽周作シェフとの"合流"を狙う芸能メディア「結