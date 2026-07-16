北乃きいが、7月16日からスタートするドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』（MBS）で、THE RAMPAGEの藤原樹とダブル主演を務める。北乃は、地上波連続ドラマの主演が約4年ぶりとなり、どんな演技を見せるのか注目しているファンも多いだろう。【写真】衝撃の「路チュー」スクープ、過去には“大胆濡れ場”を演じた映画も…北乃きいの写真をたっぷり見る『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』が久々の地上波連ドラ主演となる北乃きい