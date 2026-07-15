第３セット、得点を喜ぶ石川祐希（左）と高橋藍（中）（カメラ・岩田　大補）スポーツ報知

男子バレー日本代表が世界2位のイタリアを撃破 9連勝で決勝進出

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 男子バレーボールネーションズリーグで日本が世界2位のイタリアに勝利した
  • 3―2で下し今大会初戦から9連勝、決勝大会（寧波）進出を決めた
  • 2024年パリ五輪準々決勝での惜敗相手への雪辱を果たした形となった
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