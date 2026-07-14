異議申し立て内容と公文書の矛盾地方議員の「居住実態（生活の本拠）」を巡るトラブルが全国で相次いでいる。選挙の直前に住民票だけを移し、実際には別の街で生活をしている、いわゆる「出稼ぎ立候補」の問題だ。全国の地方選挙で、立候補の条件である「居住実態」がないとして当選無効となるケースが後を絶たない。近年で広く知られているのは、’21年の埼玉県戸田市議選で当選した「スーパークレイジー君」こと西本誠氏（39）の