元「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の中丸雄一が１５日、ＴＯＫＹＯＭＸの情報番組「５時に夢中！」に出演。自身が受けたパワハラ体験を明かした。番組では、ＴＢＳ系の日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」の福澤克雄監督がパワハラをしていたというニュースを取り上げた。週刊女性ＰＲＩＭＥなどによると、福澤監督は同作の若手スタッフからパワハラを告発された。ＴＢＳが調査したところ、パワハラに該当する言動が認められた。ＭＣの垣花正か