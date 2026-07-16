通常のビールとして発売されるサントリーの「金麦」サントリーは16日、第三のビールとして長年人気の「金麦」を、麦芽比率を高めて通常のビールとして10月6日に全国販売すると発表した。10月の酒税改正で第三のビールの税率が上がるため、税率の下がるビールに変えて対応。低価格帯ビールの需要を狙う。金麦は、麦芽使用を50％以上に上げた。麦のうまみや飲みごたえにこだわり、澄んだ後味を感じられるビールに仕上げた。缶の