7月15日、YouTuberのコレコレの動画に元KAT-TUNの田中聖（こうき）が登場。その近影が騒然となっている。YouTubeには『刑務所から出てきた元KAT-TUNの田中聖と通話したらやばい話がwwww』と題されたショート動画が公開された。田中は、覚醒剤取締法などの疑いで逮捕され、2024年2月から収監されていた刑務所での生活を明かした。「自動車内と思われる場所からテレビ電話をつないでいた田中さんは、白いTシャツに青いキャップを