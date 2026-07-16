千葉県柏市の病院で患者の点滴に排泄物を混入させ殺害した疑いで元看護師の古川美由紀容疑者（51）が逮捕された事件で、古川容疑者が働いていた「柏たなか病院」が17日午後、会見を行った。会見では長谷川奉延院長らが、不祥事により被害者が死亡したことを謝罪した上で、事件の概要について説明した。説明によると、古川美由紀容疑者は被害者が入院していた病棟で看護業務に従事。1月29日午後5時から30日午前9時まで、病棟（32病