100均マニアshino「ダイソーで見つけたスゴイ商品！」徹底レビュー
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ダイソーから新登場した突っ張り棒で作れるラックシリーズが話題となっている。動画「【ダイソー購入品】話題の新商品‼︎つっぱり棒で作れる棚がスゴいって本当！？」で、主婦YouTuberのshinoさんがこの新商品について徹底的に紹介・検証した。
shinoさんは「ダイソーさん、すごい突っ張り棒を収納に活用できる色々がたくさん出ていて、突っ張り棒で作るラックシリーズが出たんですよ。それがもうめちゃくちゃ気になりすぎて買ってきてしまいました」と商品の入手経緯を語り、「やっぱりね、しっかりしてますね。これは、使いやすそうです」と第一印象を明かした。
今回shinoさんが購入したのは「突っ張り棒用シューズラック」と「突っ張り棒用スリッパラック」。シューズラックは2段まで積み重ねも可能で、耐荷重は各2kg。どちらも実際に組み立ててみた感想として「超絶簡単。え、もうこれだけ？終わりました、やることは。なんて簡単なんでしょう。すごい、しっかりしてる」とその手軽さに驚きと高評価を与えた。
スリッパラックについては「すごく取り出しやすくて、入れやすい。めちゃくちゃ使いやすいじゃないですか」「片付けといてーって言ったら、ほら、こうやって片付けられるもん、これだったら」と、家族の収納習慣にもプラスになる点を強調。使い勝手と収納の効果に感動した様子を見せている。
シューズラックも「しっかりしてるし、大きい靴でもね、しっかり置ける。これは買って損しないんじゃないか？いいと思う」とレビュー。設置方法やサイズ・耐荷重の調整方法にも触れながら、「分解もすぐできるので、使わない場合は外してコンパクトに収納することも可能」と柔軟さも絶賛した。一方、「横にするとかなり揺れる、ちょっとずれたりするのが難点」と使い心地のリアルなデメリットもきちんと報告している。
動画の締めくくりでは「400円であれだったら全然お買い得」「スリッパ収納ラックもサイズが調節できるのでめちゃくちゃいい」とあらためておすすめポイントを強調。また、「私だけじゃなくて、家族が収納できるというのが一番の理想ですからね。割と理想系な収納なんじゃないかなと思います」と、家族目線での評価で結んだ。
購入品紹介とおしゃべりと暮らし＊100均紹介・DIY・収納etc…日々の暮らしを楽しく発信しています！