¡¡¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÆ£°æ·òÂÀÏº»á¤¬9·î10Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¿¾Ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¡ÄATSUSHI¤½¤Ã¤¯¤ê·Ý¿Í¤Î¡È¼ÕºáÅê¹Æ¡É
²áµî¤Ë¤ÏÌðÂô±ÊµÈ¤È¤â¤á¤¿¡È±Ê¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡É¤â
¡Ô¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó·Ï¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¡¢¥ä¥Ð¤¤Àâ¡×¤ÏÆü¡¹Î©¾Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¡Ô¥Þ¥Í¤äÀ¼¥Þ¥Í¤Ê¤É¤È°ã¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ä¤âÅØÎÏ¤»¤º¤ËÇä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó·Ï¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤Ë¤Ï¥ä¥Ð¤¤¿Í¤¬Â¿¤á¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¡Õ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¶¶¤µ¤ó¤Ï4Æü¤Ë82ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9Æü¤ÎÄÌÌë¤Ë¤ÏÈ·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¤Î¤Û¤«ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¤ä½®ÌÚ°ìÉ×¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬¿ôÂ¿¤¯»²Îó¡£¤½¤ÎÃæ¤ËEXILE¤ÎATSUSHI¤µ¤ó¤é¤·¤¿ÍÊª¤â¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏATSUSHI¤µ¤ó¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ëRYO¤µ¤ó¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡RYO¤Ï¹õ¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶âÈ±¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈEXILE¤ÎATSUSHI¤È¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£À¸Á°¤Î¶¶¤µ¤ó¤ÈÆÃÃÊ¤Î´Ø¤ï¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤â¡¢ÄÌÌë¤Î¤¢¤È¤Ë¹¹¿·¤·¤¿SNS¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¼èºà²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤ä¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é²ñ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤¿¤á¡ÈÇäÌ¾¹Ô°Ù¡É¤È±ê¾å¤·¤¿¡£Æ£°æ»á¤Ï¤³¤Î¹ÔÆ°¤ò¡È¥ä¥Ð¤¤¡É¤È´¶¤¸¤Æ¾åµ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î»ØÅ¦¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¡Ô¤±¤Ã¤³¤¦Èó¾ï¼±¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤º¤Ã¤³¤±¤Æ¤ë¡£¿Æ¤¬¶¶¹¬É×¤µ¤ó¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¼ºÎé¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡Õ
¡ÔÇäÌ¾¤À¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¼±!!¡¡»þ¤È¾ì½ê¹Í¤¨¤Ê¤è¡Á¡Õ
¡¡Æ£°æ»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÄÌ¤ê¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó·Ý¿Í¡É¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¿ÍÊª¤â¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢²Î¼ê¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡ÈÌðÂô±ÊµÈ¤¬Í£°ìÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¤³¤ì¤ËÌðÂô¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤¬¹³µÄ¡£¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤óÂ¦¤Ïºï½ü¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌðÂô¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤«¤éÄóÁÊ¤µ¤ì¤ë¹Ô¤°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÊ°¤Ã¤¿¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤Ï1²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÌðÂô¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤òµÕÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÃËÀÂ¦¤Î¡ÈµÕ¥®¥ì¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëºÛÈ½¤Ï¡¢ÃËÀÂ¦¤¬50Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÈÏÍ¤Ó¾õ¤ÎÄó½Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÂ²ò¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓÌðÂô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ´þµÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡ÈÅ¥¾Â²½¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¡¦ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É²Î¼ê¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡É¤Ë¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡Ö²Î¼ê¤Î¾¾»³Àé½Õ¤µ¤ó¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ï¶²³å¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬»²²Ã¤·¤¿°û¤ß²ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½÷À¤¬SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾ÓÁü¸¢¿¯³²¤Ê¤É¤È¶¼Ç÷¤·¤Æ¸½¶â½½¿ôËü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó·Ý¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡È¥ä¥Ð¤¤¿Í¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎATSUSHI¤½¤Ã¤¯¤ê·Ý¿ÍRYO¤Î¤»¤¤¤Ç´¬¤Åº¤¨¤ò¤¯¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ATSUSHI¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤Ë¤Þ¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿ÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¤À¤í¤¦¡£