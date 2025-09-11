【QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）】 9月25日 発売予定 予約受付開始：9月11日 価格：59,400円

BOSEは、ワイヤレスヘッドフォン「QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」の予約受付を本日9月11日より開始する。発売は9月25日予定で、価格は59,400円。

「QuietComfort」シリーズのワイヤレスヘッドフォン最上位モデル「QuietComfort Ultra Headphones」に後継機となる第2世代が登場。ノイズキャンセリングや音質、装着感などが旧モデルと比較してより上質に進化している。

新しく搭載されたシネマモードは、コンテンツを楽しむ時によりダイナミックなエフェクト、クリアなセリフを再生し、映画やライブも感動をさらに高めてくれる。

バッテリー寿命も最大24時間から30時間（イマーシブオーディオをオンにすると最大23時間）に延長。付属品の充電/オーディオ用USBケーブルはA to CからC to Cへ変更されている。

「QuietComfort Ultra Headphones（第2世代」製品概要

9月11日 予約受付開始

サイズ：高さ 20.5cm×幅 約16cm×奥行き 約4.5cm（イヤーカップをフラット時）

重量：約263g

カラー：ドリフトウッド サンド、ブラック、ホワイトスモーク、ミッドナイトバイオレット

【バッテリー持続時間】

イマーシブオーディオOFFで最大30時間、ONで最大23時間再生可能 充電時間：3時間 急速充電：15分で2.5時間分（イマーシブオーディオOFF）または2時間分（イマーシブオーディオON）

【付属品】

ヘッドフォン本体 キャリーケース 充電/オーディオ用 USB -C-Cケーブル（1m） 3.5mm～2.5mmオーディオケーブル（1m）

左側がファンクションボタン。音声操作やキャンセル切り替えがなどが可能。右側が電源ボタン。Bluetooth接続が行なえる。線状の出っ張りが出ている部分はタッチセンサーになっていて、指でなぞってスライドさせることでボリューム調整が可能。また、長押しでショートカット（アプリで挙動設定可能）にアクセスできる

付属の充電/オーディオ用USBケーブルはA to CからC to Cへ変更されている

丸みを帯びたキャリングケース。シンプルながら高級感ある仕様だ

今回メディア向けの発表会で実物を一足早く試させていただける機会を得た。会場で確認できたのは4色のカラー展開。高級素材のヘッドバンド、金属製のヒンジなど、プレミアムヘッドフォンに相応しいマテリアルが使用されている

