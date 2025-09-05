東京・恵比寿のパーソナルトレーニングジムで働く美女が、人気ミュージシャンとの恋愛で味わった苦い経験を明かした。

【映像】既婚者ミュージシャンに騙された26歳美女のセクシーなトレーニングウェア姿

9月4日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』の「男は裏切るけど筋肉は裏切らない」というコーナーでは、パーソナルトレーナーのMARINさんが登場。過去の恋愛で受けた裏切りと、そこから立ち直った経緯を語った。

恵比寿のパーソナルトレーニングジムで活躍するMARINさんは、男性のトレーナーに「しごかれすぎて胸が嫌になってしまった人」などの客が多く訪れるという職場で働いている。「私は結構厳しいタイプ言われる」としながらも、「飴と鞭の使い分けが大事」と考えているという。

MARINさんは過去に、10歳年上の男性と恋に落ちた。出会いの場は「私が遊びに行ってたライブハウス」だったという。その男性の職業について「エンタメ系の人。ロック・ヒップホップ・JPOP」と明かし、「1番回ってる曲は1000万回ぐらいYouTubeで再生されてる」と、かなりの人気アーティストであることをほのめかした。

好きになったきっかけを「顔」とシンプルに答えたMARINさん。「身が長高くて男っぽい。窪塚洋介みたいな感じ」と、相手の男性の魅力的な外見についても語った。

交際中の良かった思い出については「電話で切り際に絶対『大好きだよ』って言ってくれる。それが嬉しかった」と振り返った。

しかし、幸せな時間は長く続かなかった。「一緒にいる時間とかは幸せだったんですけど、友達づてで、彼は既婚ビフォで子供がいるということを聞かされた」と、相手の男性が既婚者で子持ちだったという衝撃の事実を知ることになったという。

スタッフから「彼の言い分的にはどうだったんですか？」と質問されると、MARINさんは「『言ってなかったっけ』みたいな。『話したと思ってた』と」と、男性の無責任な態度を明かした。

「結構修羅場みたいになりましたか？」との質問には「いや、『もういいわ。こういう人なのね、了解』って」と、意外にもあっさりと別れを選んだことを語った。

その後、MARINさんは「強くなったと思います。そっからトレーニングも頑張って病むことがなくなりました」と前向きな変化について言及。「ちょっと鬱々した気分の時もトレーニングするとスッキリした気分になります」と、トレーニングが精神的な支えになっていることを強調した。

今後理想の相手については「自分のこと大好きな人がいい。『もうMARINちゃんだけ』みたいな」と、裏切りのない誠実な恋愛を望んでいるようだ。