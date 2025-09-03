東野圭吾氏「ガリレオ」シリーズ新作短編、9月4日発売の「週刊文春9月11日号」に登場
【週刊文春 9月11日号】 9月4日 発売 価格：550円
文藝春秋は、9月4日発売の「週刊文春 9月11日号」から紙面を大幅リニューアルする。同号には、6本の新連載の1つとして、東野圭吾氏の短編小説「ガリレオ」シリーズの作新作「日常る（つづける）」が掲載される。
「ガリレオ」シリーズ
タイトルの「日常る（つづける）」は、2024年に文春文庫「透明な螺旋」発売記念キャンペーンとして実施した、「ガリレオ」シリーズ新作タイトル公募キャンペーン「東野圭吾を爆流（バズ）らせろ！」において、著者自らが行なった選考の結果最優秀賞に選ばれたもの。
「東野圭吾を爆流（バズ）らせろ！」キャンペーンで最優秀賞を取ったタイトルでの連載となる
□東野圭吾【公式】Xアカウント【日常る（つづける）】
帝都大学教授・湯川も信頼をよせる金属加工工場の社長が、遺体で発見された。調べによると、彼は生活のルーティーンに特別なこだわりを持ち、毎朝30分の縄跳びを欠かさなかったという。彼が愛した「日常」は、誰に壊されたのか。
＼🌹ガリレオ、再び登場🌹/／- 東野圭吾【公式】 September 2, 2025
東野圭吾さん「#ガリレオ 」シリーズ新作短編が、「週刊文春」に登場！
タイトルは「日常る（つづける）」。
執筆の舞台裏はぜひこちらから
この扉ページにも謎のヒントが…？
9/4発売の「週刊文春」を、ぜひお見逃しなく🌹