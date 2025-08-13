7月4日時点でドジャースとパドレスは最大8.5ゲーム差あった

【MLB】エンゼルス 7ー6 ドジャース（日本時間13日・アナハイム）

ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦にサヨナラ負けを喫した。9回に大谷翔平投手が43号勝ち越し弾を放つも、ブルペンが崩れて勝利とはならず。この日パドレスがジャイアンツに勝利したことで、ゲーム差はついにゼロ。米メディアも“なおド”を嘆いている。

大谷は5-5で迎えた9回の第5打席、カウント1-0から絶対的守護神のケンリー・ジャンセンが投じたカットボールを捉えた。打球初速114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123.1メートル）、角度29度の一発を叩き込んだ。確信弾に敵地も大歓声が起きた。

しかしその裏、ベシアがシャヌエルの中犠飛で同点とされて試合は延長戦に突入。9回から登板したカスパリウスがアデルにサヨナラ打を許し、チームは連敗となった。試合後、米メディアが注目したのはパドレスとのゲーム差だ。

7月3日（同4日）時点で両チームのゲーム差は最大「8.5」とかなり離れていたが、ドジャースが足踏みする間にパドレスが猛追。米メディア「トーキン・ベースボール」によると、ドジャースは7月4日（同5日）以降、12勝20敗にとどまり、その間の成績はブレーブス、ロッキーズ、ナショナルズ、レイズに次ぐ悪さだという。ロサンゼルス・タイムズ紙のディラン・ヘルナンデス記者も自身のXに「またも #なおド」と投稿。大谷の活躍をフイにするチームに落胆した。（Full-Count編集部）