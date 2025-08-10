ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î·É±óÄ¾¸å¡Ä¡ÖÅÜ¤ê¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Éü³è¡×¡¡¡È´û»ë´¶¡É¤¢¤ë¸÷·Ê¤ËÇú¾Ð¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ï£÷¡×
ÂçÃ«¤Ï5²ó¤Ë40¹æ¢ª6²ó¤Ë¿½¹ð·É±ó
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 9¡¼1 B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡È´û»ë´¶¡É¤Î¤¢¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç40¹æ¤òÊü¤Ä¤È¡¢6²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¹¥µ¡¤Ç·Þ¤¨¡¢¿½¹ð·É±ó¤Ç¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¤¹¤«¤µ¤º¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¡ÖÅÜ¤ê¤Î¥Ù¥Ã¥Äw¡×¡Ö¤Û¤é¡¼¡¼¿½¹ð·É±ó¤Ï¤À¤á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¼¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È3-1¤«¤é¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ð¥·¥Ã¥ÈÅê¼ê¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ107.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173.4¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥417¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó127.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ27ÅÙ¤Î¹ë²÷¤ÊËÜÎÝÂÇ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤«¤±¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢5-0¤È¤Ê¤Ã¤¿6²ó¤ËÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Ù¥ó¥Á¤Ï¿½¹ð·É±ó¤òÁªÂò¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤È¤Î¾¡Éé¤Ë·ü¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÆâ³Ñ¤Î¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤Îµå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æº¸Á°¤Ë±¿¤Ö2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÂçÃ«¤Î·É±ó¸å¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÂÇ¤Ä¤Î¤ÏºòÇ¯¤â¤è¤¯¸«¤¿¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÅÜ¤ê¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Éü³è¡×¡Öµ´¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó·É±ó¸å¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤Ã¤ÆÂÇÎ¨¤à¤Ã¤Á¤ã¹â¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡ÖÅÜ¤ê¤Î¥Ù¥Ã¥Äw¡×¡ÖÂçÃ«·É±ó¸å¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ï£÷¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤òçÓ¤á¤Ê¤¤¤ÇÄº¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡ÈÍ½¸À¡É¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÅ¬»þÂÇ¸å¡¢2»à¤«¤é¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂçÃ«¤È¥Ù¥Ã¥Ä¤¬À¸´Ô¡£°ìµó6ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9-1¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë