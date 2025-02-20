¸µDeNA¡¦¥Ñ¥Ã¥È¥ó¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é´¶¼Õ¡×¸½Ìò°úÂà¤òSNS¤ÇÈ¯É½¡¡NPBÄÌ»»219»î¹çÅÐÈÄ
¡¡¸µDeNA¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥È¥óÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤14¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢»ä¤ÏÀµ¼°¤Ë°úÂà¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥¨¥¹ÍÍ¡¢¥¸¥ì¥Ã¥¿¡ÊÉ×¿Í¡Ë¡¢NPG¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊÂåÍý¿Í¡Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥³¡¼¥Á¡¢²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Î°¦¾Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖGeneral¡×¡Ê¾·³¡Ë¤òÍÑ¤¤¡ÖGeneral, Out!¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤Ï14Ç¯¤Ë¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17¡Á20Ç¯¤Ë¤ÏDeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢NPB4Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»219»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£12¾¡9ÇÔ7¥»¡¼¥Ö¡¢101¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦68¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢19Ç¯8·î3Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç2¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¡¢¹ßÈÄ¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¢¤ëÎäÂ¢¸Ë¤ò±¦¡¢º¸¡¢±¦¤È3È¯²¥ÂÇ¡£±¦Âè5Ãæ¼ê¼êº¬´ØÀáÃ¦±±¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì´µÉô¤ÎÀ°Éü¼ê½Ñ¤Î¤¿¤áÊÆ¹ñ¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿°ïÏÃ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡ºò½©¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ë¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍèÆü¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆüËÜÀï¤Ç1²óÌµ¼ºÅÀ¡£¤¿¤À¡¢ÂæÏÑÀï¤Ç¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¤ËÅÐÈÄ¤â1»à¤â¼è¤ì¤º5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨9¡¦00¤À¤Ã¤¿¡£