ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤Î¡Ø´ñºö¡Ù¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÍ¤á¤¬´Å¤¤¤Ê¤¡¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢19Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤È¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÉý¤ò3¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¶¹¤¯¤¹¤ëÈëºö¤òÍÑ°Õ¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ä°ËÅì½ãÌé¤Ï¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏµÕ¤Ëµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈëºö¤ò¾Ò²ð¡£¸µÆüËÜÂåÉ½Á°±à¿¿À»¤µ¤ó¤äÅìÌî¹¬¼£¤µ¤ó¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤µ¤ó¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅìÌî¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤ì¥ë¡¼¥ë¾å¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
Á°±à¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¥ë¡¼¥ë¾å¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÊÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤â½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×
º£ÅÄ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡©¡×
Á°±à¡Ö¸ø¼°Åª¤Ê»î¹ç¤Ç¸«¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×
ÅìÌî¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¿§¤ó¤ÊÅÀ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Á°±à¡Ö¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Î¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶¹¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àï½Ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£ÅÄ¡Ö¤½¤ì¤Ï¼é¤ê¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡©¡×
Á°±à¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¼é¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Ò¥í¥ß¡Ö¥ë¡¼¥ëÆâ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¶¯¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ï¡×
ÅìÌî¡Ö·ë²ÌÅª¤ËÆüËÜ¤Ï¤ä¤ê¤Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µÕ¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
Á°±à¡Öµ×ÊÝÁª¼ê¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Éý¤¬¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥µ¥¤¥É¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ÎDF¤¬¤¹¤°¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ç2ÅÀ³Í¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ËÅìÁª¼ê¤¬½³¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÏµÕ¤Ë½³¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¡£Éý¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬½³¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×
º£ÅÄ¡ÖµÍ¤á¤¬´Å¤¤¤Ê¤¡¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Á°±à¡Ö¤¤¤¤¥¥Ã¥«¡¼¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¤ÀºÅÙ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ¤Ë¡Ä¡×
ÅìÌî¡Ö¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë½Ð¤ë¤«°¤¤¤è¤¦¤Ë½Ð¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
º£ÅÄ¡Ö¤·¤â¤¿¤¡¡ª¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¡¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¤Ê¤¼¡©ÆüËÜÂåÉ½¡¢2024Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô5Ì¾
ÆüËÜ¤ò¥×¥ì¡¼¤òÀ©¸Â¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÈëºö¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙµ¡Ç½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ô¿Ï¤Î¿Ï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë½Ð±é¿Ø¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£