¹¤È´¤±´¶¥ì¥Ù¥Á¡ª¥×¥íÄ¾ÅÁ♡º£¤Ã¤Ý¥¨¥¢¥ê¡¼Èý¤Ï¤³¤¦ºî¤ë¡ª
¥Ý¥¤¥ó¥È¡¼«¸Ê½èÍýÊýË¡
NG¡Èý¥«¥Ã¥È
ÈýÌÓ¤¬Ç»¤¤¤«¤éº¬ËÜ¤«¤é¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
Èý¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢É½ÌÌ¤¬¤Ñ¤Ä¤ó¡ª¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¹¹¤ËÇ»¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤ÆÄ¹¤¤ÌÓ¤Î¤ß1ËÜ1ËÜ¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
NG¢Ã¦¿§¤·¤¹¤®¤Ê¤¤
ÈýÌÓ¤¬Ç»¤¤¤«¤éÃ¦¿§¤·¤ÆÈýÌÓ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¤ÏÌÀ¤ë¤¤Èý¤¬Î®¹Ô¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¤¬Î®¹Ô¤ê¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦Èý¤Ï¾¯¤·»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡£ÈýÌÓ¤Î¿§¤ÏÈ±¿§¤äÆ·¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¹¤È´¤±Èý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¢»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¨¥¢¥ê¡¼Èý¤ÏÃ¸¤¯ÉÁ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡ÚÈýÌÓÍÑ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¡ÈÈýÌÓ¤ò½ñ¤Â¤¹¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇÉâ¤Î©¤¿¤»¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯UP¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤ÇÈý¥á¥¤¥¯¤¬ÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¥ô¥£¥»¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼ / moppy¡¡ÈýÀìÍÑ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥°¥í¡¼ / moppy¡¡ÈýÀìÍÑ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥·¥Õ¥©¥ó¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È£ÉÁ¤Êý¤Î¥³¥Ä
¡¡¡¤Þ¤º¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÈý¿¬¤¬Çö¤¤Êý¤Ê¤É¤Ï¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÀè¤Ë»Å¹þ¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡¡¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÂ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¥Ú¥óÀè¤¬ºÙ¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏCEZANNE¡¡Ä¶ºÙ¿Ä¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ç¤¹ ¡£
£¡¡¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤¹¤È¤¤ÏÈý¿¬¤«¤éÈýÆ¬¤Î½ç¤ËÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¡¡ºÇ¸å¤ËÈý¥Þ¥¹¥«¥é¤òÃæ±û¢ªÈý¿¬¢ªÈýÆ¬¤Î½ç¤ËÅÉ¤ê¡¢ÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤è¤¦¤«¡©Èý¤Ï¥á¥¤¥¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬1ÈÖ½Ð¤ä¤¹¤¤²Õ½ê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥¨¥¢¥ê¡¼Èý¥á¥¤¥¯¤òÌÀÆü¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª