故ダイアナ妃の弟チャールズ・スペンサー氏(60)が、ポッドキャストで共演するキャット・ジャーマンさん(42)とデートをする姿が目撃された。現地メディアが掲載した写真には、スペンサー氏がキャットさんの背中に片手を当てて歩くなど仲睦まじい姿が写っている。チャールズ氏はこの1週間ほど前、13年間の結婚生活を送った妻カレン・スペンサーさん(52)と離婚することが明らかになったばかりだ。

第9代スペンサー伯爵チャールズ・スペンサー氏は今月8日、3番目の妻カレン・スペンサーさんと離婚することになったと英メディア『Mail On Sunday』が報じた。2人は2011年に結婚し、一人娘をもうけた。しかし、チャールズ氏が今年3月に出版した回顧録『A Very Private School(原題)』を執筆中に緊迫感が生じ、結婚生活が破綻したという。チャールズ氏は同メディアの取材に対し、「とても悲しいことです」と離婚することを認め、「私はただ、子ども達と孫達全員のために、わが身を捧げたいと思います。そしてカレンの今後の幸せを祈っています」と語っていた。さらに同メディアは、チャールズ氏がここ最近、歴史カテゴリーのポッドキャスト『The Rabbit Hole Detectives』で共同ホストを務めるノルウェー人の考古学者キャット・ジャーマンさんと親しくなっていると付け加えた。キャットさんは夫と別居中と伝えられており、スペンサー家の邸宅「オルソープ」の敷地内で、ローマ時代の邸宅を発掘するチャールズ氏を手伝っているとのことだ。友人達は同メディアの取材に応じ、2人はとても幸せそうだが「親しくなってから日が浅い」と話していた。そんなチャールズ氏とキャットさんが、英ロンドンの劇場「プリンス・オブ・ウェールズ・シアター」で公演中のミュージカル・コメディ『ブック・オブ・モルモン(原題:The Book Of Mormon)』を観劇するため、週末に街を歩く姿が激写された。英メディア『Daily Mail Online』が15日に掲載した写真では、チャールズ氏がキャットさんの背中に片手を回し、仲良く歩く姿が写っている。別の写真では、キャットさんが片手でチャールズ氏の足に触れながら歩くなど親密な様子だ。チャールズ氏はダークな色のシャツとグレーのジーンズをはき、キャットさんは柄入りのピンクのシャツと黒いジーンズを合わせ、レザージャケットを羽織っている。さらに、劇場の入り口でチャールズ氏がスマートフォンを見せ、スタッフが画面にある入場券のコードをスキャンする様子も捉えられている。この時もキャットさんは、チャールズ氏の隣に寄り添っていた。チャールズ氏とキャットさんを劇場前で目撃した人物は、同メディアの取材に対してこのように語ったという。「彼らはお互いの目を見つめ合い、強く惹かれ合っているようでした。笑い合って劇場に向かうと、彼はVIPのステータスを利用することもなく、長い行列に並んでいました。」現在のところ、チャールズ氏とキャットさんが交際しているのか否かについては不明だ。しかし今回の写真では、2人が息の合った雰囲気を見せていたことから、ロマンスの噂に拍車をかけることになった。画像は『Charles Spencer Instagram「Today sees the release of the latest episode of The Rabbit Hole Detectives」「A very Happy 50th birthday to Karen」』『Dr Cat Jarman Instagram「I was invited to talk about my career,」「Very happy to be back in the studio to record the first episodes of the second season of the Rabbit Hole Detectives podcast with @charles.earl.spencer and @revrichardcoles today!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)