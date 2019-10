こちらはアメリカ・アリゾナ州にある野球の練習グラウンドですが、隣のグラウンドと見比べたときに、大きな違和感を感じるそうです。

いったいどうなっているのか、そしてその理由は何なのか、ご覧ください。

These Baseball fields in my city.



わわっ!

他の3つの向きに対して、右上だけ方向がおかしい……。

日光の向きの関係かと思うところですが、どうもそうではないようです。

では、なぜ右上だけ反対を向いているのでしょうか。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●疑問だけど、なぜそんなにグラウンドがたくさんあるの?



↑砂漠っぽいので、アリゾナ州だと思うが、そこではMLBとマイナーリーグのための春季トレーニングが行われる。だからオリンピックは関係なく、ヒューストンやダラスにもこうした複雑なのがある。



↑(投稿者)」その通り。春季トレーニングのためで、メインスタジアムはこの写真の北にある。



●太陽がまぶしいとかじゃないのか。



↑そんなのは言い訳だ!これはうちの都市のやつだ。





●直してあげたよ。





●実際は4つよりもっとたくさんある。



(Google マップ)



●想像するに、右上のグラウンドを他の3つと対称にすると、ホームが西を向くことになるんじゃないかな。野球のフィールドは西を向いて作られることは少ない。なぜなら夕日がバッターの目に直接入り、乱れたピッチャーのボールが当たるかもしれない。マイナーなリーグなら西を向いてるものもあると思うが。



↑良い理論だが、ここのフィールドをズームアウトしていくと、上が北なので、西ではなく北東を向いていることがわかる。もっと言えば別の4つのグラウンドがあって、そっちは4つとも対称に向きあっている。



●右上の大きなスタジアムに(ホームラン)ボールが飛んでいって欲しくないからだろうね。



なるほど、隣接するスタジアムのためだったのですね。

それにしても、さすがはベースボールの本場アメリカ、こんなに立派な練習場が密集しているのにも驚きです。