合コンで男性が知ったらドン引きする女性の趣味９パターン
合コンなどで男性から「趣味は？」と質問されたら、女性らしい趣味を答えて、男性に「かわいいなぁ」と思ってもらいたいもの。では、逆に男性に引かれる趣味にはどんなものがあるのでしょうか。そこで、『スゴレン』男性読者に聞いた「男性が知ったらドン引きする女性の趣味」を紹介します。
【１】競馬やパチンコなどのギャンブル
「経済観念を疑うし、彼女にはしたくないって思う」（２０代男性）などの意見から、ギャンブル好きな女性のお金の使い方を危惧して、距離を置いてしまう男性は多いようです。気になる男性がいる場合は、ひとまずギャンブルから手を引いたほうがよさそうです。
【２】空手やボクシングなど、身一つで行う格闘技
「ちょっと怒らせただけでボコボコにされそう」（３０代男性）のように、格闘技を習っている女性に対して、ひるんでしまう男性もいます。格闘技が趣味と伝える場合は、普段の所作を女性らしくすると「意外と女性らしい」というギャップになり、男性に好印象を与えられるでしょう。
【３】エンジニアレベルの車やバイクの改造
「『男がやることだろ？』って思う」（２０代男性）という意見から、車の改造などのメカニックな趣味を持つ女性に対し、男性は「たくましすぎる」と感じて引いてしまうようです。ただし、男性が同じ趣味を持っていたら、打ち明けることで意気投合し盛り上がる可能性があるでしょう。
【４】アイドルやビジュアル系バンドの追っかけ
「好きな子がアイドルの追っかけだと、自分がかなわなさすぎて自信をなくす」（１０代男性）というように、自分とアイドルを比較し、女性への好意があっても諦めてしまう男性もいるようです。趣味を伝えるときは「曲が好きだから」など、ビジュアル以外の好きな理由を話せば、男性が自信をなくさずにすむでしょう。
【５】街中でキョロキョロと人のことを見る人間観察
「他人を見ることが趣味とか、神経を疑う」（２０代男性）というように、無遠慮に人をジロジロ見ることに、不快感を募らせる男性もいます。気になる男性と一緒に出かけるときには、「あそこの人見て」などのコソコソ話は避けたほうが賢明でしょう。
【６】パソコンにかじりついて行うオンラインゲーム
「休日は引きこもってそうだし、部屋の掃除もしてないイメージ」（２０代男性）などの意見から、趣味がオンラインゲームの女性はだらしないイメージを持たれるようです。「１日１時間って決めてるんだ」など、けじめを持って楽しんでいることを伝えれば、あまり引かれないでしょう。
【７】男性同士の恋愛を描いたボーイズラブ系小説やマンガを愛読
女性が男性同士の恋愛話を楽しむという行為を理解できない男性は多いようです。また、「自分がＢＬ的な妄想の目で見られていると思うと怖い…」（１０代男性）と、恐れを抱く男性もいます。もし男性が家に来ることになったら、小説などは隠しておいたほうがよさそうです。
【８】美少女や美男子が出てくるアニメのフィギュア収集
「部屋にフィギュアがあったら、ちょっと引く」（２０代男性）というように、アニメキャラの人形やグッズを持っていることに戸惑う男性もいるようです。気になる男性がアニメなどに偏見がないタイプかどうか確かめてから、徐々に趣味を見せていくといいかもしれません。
【９】毎月のように韓国に行くほどの韓流ドラマ好き
ロケ地ツアーに行くほどのハマりように、引いてしまう男性は多いようです。韓流スターにハマる女性を、「『日本男児の良さを見てるの？』って聞きたくなる」（２０代男性）と苦々しく感じている男性もいます。韓流自体を受け入れてくれる男性は多そうなので、ドラマを見るくらいにとどめれば引かれないでしょう。
「男性が知ったらドン引きする女性の趣味」には、ほかにどんなものがあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）
