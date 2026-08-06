“丸刈り頭”の写真集が話題・井上晴美、バストに1億円の保険をかけた当時を振り返る「すごく不思議な感覚」
タレントで俳優の井上晴美（51）が、4日放送のテレビ東京『ありえへん∞世界』（火曜 後6：25）に出演。バストに1億円の保険をかけた当時を振り返った。
【写真】離婚を報告した井上晴美 熊本県在住の近影
ふるさとの熊本県で、現在は農作業に取り組んでいる。ブレイク時にバストに1億円の保険をかけて話題となった井上。その真相を聞かれると「それ、私が聞きたいくらいなんだけど」と前置きした上で「まだ10代だったから。すごい複雑だった。何かエロいな…。でも、これも仕事と思いながら。『やっぱり私は商品なのか』と思った。自分のようで自分じゃないみたいなすごく不思議な感覚」と、当時を振り返った。
丸刈り頭での写真集については、担当者から水を向けられてそのまま受け入れたという。「基本何でも受け入れるというか、人生経験だと思っているから」と、乗り気で撮影したことを明かしていた。
【写真】離婚を報告した井上晴美 熊本県在住の近影
ふるさとの熊本県で、現在は農作業に取り組んでいる。ブレイク時にバストに1億円の保険をかけて話題となった井上。その真相を聞かれると「それ、私が聞きたいくらいなんだけど」と前置きした上で「まだ10代だったから。すごい複雑だった。何かエロいな…。でも、これも仕事と思いながら。『やっぱり私は商品なのか』と思った。自分のようで自分じゃないみたいなすごく不思議な感覚」と、当時を振り返った。
丸刈り頭での写真集については、担当者から水を向けられてそのまま受け入れたという。「基本何でも受け入れるというか、人生経験だと思っているから」と、乗り気で撮影したことを明かしていた。