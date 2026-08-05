はちみつを食べると血糖値はどうなるのでしょうか。メディカルドック監修医がはちみつの成分・血糖値への影響・糖尿病の人の注意点について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「はちみつ」を食べると「血糖値」がどうなるかご存じですか？医師が注意点も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

はちみつを食べると血糖値はどうなる？

はちみつを食べると血糖値は上がります。糖質を含むためです。しかし、ブドウ糖に比べるとGI値が低いことや果糖を含むため、急激には上昇しないといわれています。

また、一部の研究では空腹時血糖の低下や食後のインスリン分泌を高めるという報告もあります。ここでは、はちみつの血糖コントロールの影響についてまとめていきましょう。

はちみつの成分は？

はちみつの成分は原料となる花の種類によって異なりますが、主に果糖やブドウ糖、アミノ酸、ミネラルなどさまざまな栄養素を含みます。

砂糖の成分はほぼ100％がショ糖です。はちみつの成分は主に果糖が35～40％とブドウ糖が30～35％です。糖分は砂糖と比べると、はちみつの方が甘みが強いため、使用量を抑えられるという利点もあります。

はちみつを食べると血糖値はどうなる？

はちみつは糖質を含むため、食べると血糖値は上がります。しかし、血糖値上昇がショ糖より緩やかです。このため砂糖の代わりにはちみつを使用することが血糖値コントロールを改善させる可能性はあります。

一部の研究では、はちみつの摂取で、空腹時血糖を改善させたり、わずかにHbA1cを改善させたとの報告もありますが、人に対しての臨床試験では結果が一致しておらず、不確実です。このため、砂糖の代用として考えるべきで、無理に多く摂取することが勧められるものではありません。はちみつに含まれる栄養素は糖質以外にもアミノ酸やミネラルなどさまざまです。これらの栄養素をバランスよく摂取するためにはちみつを取り入れることは良いでしょう。

はちみつで血糖値スパイクは起こる？

はちみつはブドウ糖と比べるとGI値が低い食べ物です。摂取後の血糖値の上昇はブドウ糖と比べると上がりにくいです。また、はちみつを長期摂取することによって、食後2時間後の血糖値を下げる効果があるという報告があります。

血糖値スパイクを起こさないためには、はちみつの効果だけに頼らず、糖質は適量の摂取にして、野菜から、ゆっくりよく噛んで食べて食後の高血糖を予防することをおすすめします。

糖尿病の人ははちみつを食べてもいいのか？

糖尿病になると、食事制限が必要になり、食べてはいけないものがあると思われがちです。糖尿病があるからといって、食べてはいけないものはありません。ただ、はちみつを食べる量や食べるタイミングによっては高血糖を招き、血糖値のコントロールが悪化する原因になる場合があります。

糖尿病の人ははちみつを食べてよい？

糖尿病の人でも、はちみつを食べてはいけないわけではありません。はちみつのGI値は「中」に分類されるため、はちみつ摂取後の血糖値の上昇は急激ではないと考えられます。

摂取量については、世界保健機構(WHO)の推奨に基づき、料理や加工品に含まれる糖とはちみつを合わせて、1日の総エネルギーの5～10％（2000kcalの場合、約25～50g）の範囲での摂取がおすすめです。

血糖値測定前にはちみつを食べても大丈夫？

はちみつの摂取は急激ではないとしても、血糖値を上昇させます。血糖値測定前にはちみつを食べると、測定値に影響を与える可能性があります。正確な数値を把握するためにも、血糖測定前のはちみつ摂取は控えましょう。

はちみつを避けた方が良いケースは？

重度の高血糖がある場合は、血糖コントロールがさらに悪化するおそれがあります。高血糖が原因の体重減少など、重度の血糖コントロール不良の場合は、はちみつをあえてとることは避けたほうがよいでしょう。また、はちみつのアレルギーがある場合は、健康への悪影響を及ぼす可能性があるため摂取しないようにしてください。

「はちみつと血糖値」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「はちみつと血糖値」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

はちみつを食べると血糖値はどうなりますか

伊藤 陽子（医師）

はちみつを食べると血糖値は上がります。ただし、はちみつに含まれるアミノ酸やミネラルなどの栄養素が、血糖コントロールに良い影響を与える可能性も期待されています。

はちみつは低GI食品ですか？高GI食品ですか？

伊藤 陽子（医師）

種類によります。アカシアはちみつはGI値53で低GI食品に分類されます。クローバーやマヌカハニーなどはGI値54～59程度で中GI食品に分類されます。

糖尿病予備軍の人は1日どれくらいなら蜂蜜を摂取して大丈夫ですか？

伊藤 陽子（医師）

WHOの推奨に基づき、料理や加工品に含まれる糖と合わせて、1日25～50gの範囲での摂取をおすすめします。多量摂取や肥満は糖尿病発症のリスクになるため注意しましょう。

まとめ 「はちみつの血糖値への影響」は食べる量やタイミングで異なります！

はちみつを食べると血糖値は上がります。しかし、糖尿病や予備軍だからといって、絶対に食べてはいけないわけではありません。食べる量やタイミングを工夫することで、血糖値への影響を抑えることが可能です。糖尿病の食事療法の基本である「バランスのよい食べ方」の一環として、上手に取り入れていきましょう。

「血糖値」で考えられる病気と特徴

「血糖値」から医師が考えられる病気は8個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

内分泌系

消化器系

糖尿病クッシング症候群甲状腺機能亢進症メタボリックシンドローム急性膵炎膵臓がん

慢性肝炎

肝硬変

参考文献

内閣府 食品安全委員会

GIとカーボカウント（日本糖尿病学会）