マリオット・インターナショナルは、「JWマリオット・ランタンボール・リゾート＆スパ」を6月12日に開業した。創業100周年を目前に、世界1万軒目となるホテルとして開業した。開業式典にはデイヴィッド・マリオット取締役会長の、ラジーブ・メノン アジア太平洋地域（中国を除く）プレジデントのほか、リゾートのオーナーであるニレシュ・ガディヤ氏とガディヤ家が出席した。JWマリオット・ランタンボール・リゾート＆スパは、ラン