「カブス１６−２ブルージェイズ」（１９日、シカゴ）ブルージェイズのウラディミール・ゲレロＪｒ．内野手が六回の打席で背中の張りを訴えて途中交代。チームも大敗し、勝率５割復帰を逃した。岡本和真内野手は３打数無安打だった。ゲレロは六回の第３打席で右飛に倒れた際、スイング直後に腰を押さえるような仕草を見せた。直後の守備からベンチに退いた主砲。ただ米報道によると重傷ではない模様だ。昨季のワールドシリ