米国運輸保安局が異例の注意

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日熱戦が繰り広げられている。開催国の一つ、米国の運輸保安局（TSA）は世界から集まる各国のサポーターに異例の“注意喚起”を行った。ユーモアあふれる投稿は「これは面白い」「これまで何個没収したの？」と大きな反響を呼んでいる。

米国の空港で手荷物の確認やボディチェックなどの保安検査を行うTSA。日本時間19日、公式XでW杯のサポーターたちにこう呼びかけた。

「もしあなたが非常に大きなスポーツイベントのために訪れていて、ここにいる間にたまたまRANCHを発見したなら……家に帰るときにはそれを受託手荷物の中に入れてください。Thank you」

RANCHとは、サワークリームやマヨネーズをベースとした米国で定番のランチドレッシングのこと。どうやらW杯で米国を訪れた海外のサポーターが気に入って購入し、機内持ち込み荷物の中に入れて検査に引っかかる事象が相次いでいるようだ。米放送局「FOXニュース」も「多くの訪問者が、米国で愛される調味料の虜になった」などと報じている。

TSAの投稿は大きな反響を呼び、「これは面白い」「これまで何個没収したの？」「ランチは米国史上最大の発明の1つだ」「W杯の訪問者たちがランチドレッシングを発見したようだ」「欧州の人がランチを発見したのは、ここまでのW杯で僕のお気に入りの出来事だ」と笑いを誘われた声が相次いでいる。



（THE ANSWER編集部）