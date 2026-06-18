こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した銀河団「Abell（エイベル）1689」。おとめ座の方向、地球から約22億光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した銀河団「Abell（エイベル）1689」（Credit: NASA, ESA, E. Jullo (JPL/LAM), P. Natarajan (Yale) and J-P. Kneib (LAM)）】見えない物質を可視化した「質量マップ」漆黒の宇宙空間に浮かぶ、数え切れないほどの銀河たち。その集団の中心を、紫色のもやが覆っています