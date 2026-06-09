お笑いコンビ「宮下草薙」の草薙航基（34）が、1日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演し、半生を振り返った。幼少期からネガティブな性格で、人になじむことが苦手なタイプと自己分析。「学校も中学までで、行けなくなっちゃった」と少年時代の苦悩を明かした。16歳から働き出したものの、社会に出てもその性格が災いした。「行ってはダメで…の繰り返しで」。しまいには「20歳くらいになった時