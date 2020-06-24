お笑いコンビ・宮下草薙のメンバー。愛知県出身。1991年8月23日生まれ。
「幸せすぎる番組」と絶賛し、いつかMCを務めたいという夢を明かした
スポニチアネックス
ABEMA TIMES
弁当の包み紙に「時間を使ってくれて申し訳ない」と一筆書いたという
8位という結果を受けて、宮下草薙の草薙航基が「ブチギレ」する場面が
東スポWEB
1日放送のラジオで草薙がマネジャーに「公開プロポーズ」したことに言及
はんにゃ・金田哲に憧れていたといい、「1回飲ませてもらった」と言及
歯磨きに使った水を、直前まで飲んでいた水のペットボトルに出したという
宮下草薙の草薙航基は「楽しんで仕事できない」という悩みを告白
第7世代の話題で、草薙航基は「第7世代って、そんな仲良くなくて」と告白
E-TALENTBANK
「阿佐ヶ谷に引っ越してこれますか？」と聞くと、中野も良いところだと草薙
元々はコンビで同じアパートに住んでいたそうだが、宮下は転居したという
自身と渡辺直美の顔を足すと、宮下草薙の草薙航基になるという
ナリナリドットコム
渡辺謙からの逆オファーを受け、全力でもてなすロケに出ることに
オリコンニュース
「顔の割に胸板厚いな」といった感じでイジられたのが嫌だったそう
渡部建を例に挙げ、不倫に厳しい風潮は年々高まっているとメディア研究家