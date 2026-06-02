エクアドル代表のセバスティアン・ベッカセセ監督が、2026年ワールドカップに臨む26人のメンバーを発表した。国内では大きな期待が高まっており、“史上最高世代”との呼び声もあるチームで悲願達成を目指す。今回選出されたメンバーは以下のとおり。GKエルナン・ガリンデス（ウラカン）モイセス・ラミレス（AEキフィシアス）ゴンサロ・バジェ（LDUキト）DFウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）ピエロ・インカピエ（アーセ