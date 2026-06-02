日本代表は31日に行われたアイスランドとの国際親善試合に1-0で勝利した。その中で注目を集めたのがMF遠藤航の復帰だ。遠藤はこの試合に先発出場。中盤の一角として前半45分間プレイしたが、ハーフタイムで交代となった。リヴァプール公式サイトも試合後、「遠藤が日本代表の親善試合で実戦復帰を果たした」と伝えている。遠藤にとっては、今年2月11日のサンダーランド戦以来となる実戦だった。負傷後には手術も受け、これまで長期