「ユニクロ（UNIQLO）」のグラフィックTシャツブランド「UT」が、「マンガUT集英社創業100周年コレクション」の第3弾を8月上旬に発売する。ユニクロ全店および公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】第3弾となる今回は、週刊少年ジャンプの「ブラッククローバー」「BLEACH」「マッシュル-MASHLE-」「遊☆戯☆王」、少年ジャンプ＋の「SPY×FAMILY」の各作品の世界観を表現。キャラクターやモチーフ、印象的なシ