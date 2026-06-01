ラグビーリーグワンプレイオフ準決勝の第一試合が、シーズン1位のコベルコ神戸スティーラーズ（以下神戸S）とシーズン4位の東京サントリーサンゴリアス（以下東京SG）との間で5月30日に戦われ、神戸Sが69-23で圧勝し、決勝進出を果たした。神戸Sは初の決勝進出で、リーグワン初優勝に王手をかけた。 スピーディーな展開と圧倒的な運動量の神戸Sが赤い奔流となって縦横無尽に走り、東京SGのディフェンス網をズタズタに引き裂い