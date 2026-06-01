壮行試合を終えて、森保一監督が国立競技場の６万大観衆へ感謝の意を述べ、来るワールドカップへの熱い決意を明かした。その様子をじっと見つめ、聞き入っていたのは日本人だけではない。対戦相手であるアイスランド代表のベンチにも半数以上の選手やスタッフが残り、セレモニーの目撃者となっていた。５月31日に国立で開催された日本代表vsアイスランド代表の一戦は、ホームチームの１―０勝利に終わった。FIFAランキング18位