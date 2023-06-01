◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）７人組音楽グループ「ＸＧ」が３１日（日本時間１日）、ドジャース―フィリーズ戦の始球式を務めるため、ドジャースタジアムを訪れた。ＪＵＲＩＮは「緊張してるんですけど、楽しみたいです」と意気込み。他のメンバーから「Ｈａｖｅｆｕｎ！（楽しんで）」とエールが送られた。ＸＧはＣＨＩＳＡ、ＨＩＮＡＴＡ、ＪＵ