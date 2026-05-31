現地５月30日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝で、初優勝を狙うアーセナルと前回王者のパリ・サンジェルマンが、ハンガリーの首都ブダペストで激突した。開始６分、アーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ優勝の勢いそのままに先制。相手主将マルキーニョスのキックがレアンドロ・トロサールの身体に当たり、一気に裏に抜け出したカイ・ハバーツが、左サイドの角度のないところからニア上をぶち抜き、見事に先制点