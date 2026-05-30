◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人の田中瑛斗投手（２６）が２日連続で古巣斬りに成功した。３点差の７回１死一塁から登板。まずは万波を見逃し三振。続くレイエスには右前打を許し、２死一、三塁とした。迎えたのは１７年ドラフト同期の清宮幸。「幸太郎と初めて対戦できた。１球で終わっちゃいましたけど、楽しい時間でした」。わずか１球で遊ゴロに仕留め、ピンチを