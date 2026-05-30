今年もやってくる「夏」。暑いのは嫌だけど、チョコミント商品が多く出るのだけはチョコミン党の私には嬉しいかも……（笑）今回は2026年注目の「最新チョコミント情報」をまとめてご紹介♪ドリンクにスイーツ、アフタヌーンティーなどいろいろそろっているので、ぜひチェックしてみて！【注目のミント情報7選】?リンツ「チョコミント ソーダフロート」リンツ初となるミントソーダドリンクは、爽やかなミントソーダに、ホワイトと