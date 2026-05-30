３０日の京都９Ｒ鳳雛Ｓ（ダート１８００メートル）でホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（５３）の所有馬であるイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠）が、鮮やかな逃げ切りで単勝１・８倍の圧倒的１番人気に応えて３勝目を挙げた。京都に来場したホリエモンこと堀江氏は「マジで良かった。ここで勝ってくれないと次がないからね。海外に行けなかったのは残念だったけど、むしろ行かなくて良かったのかも。輸送しても体は減