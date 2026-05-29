殺傷事件が起きた県立知的障害者施設「津久井やまゆり園」＝２０２５年１２月２６日、相模原市緑区相模原市緑区の県立知的障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者ら４５人が殺傷された事件から１０年の節目を迎えるにあたり、神奈川県は、亡くなった１９人の追悼式を７月２５日に同市立あじさい会館（同市中央区）で開催する。県が掲げる「当事者目線」の障害福祉について県民と考えるイベントも実施。命日の日の同２６日には同