「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」の浜田会長（右）から提言を受け取る木原官房長官＝２８日、国会内超党派の「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」（ＵＦＯ議連）は２８日、未確認飛行物体（ＵＦＯ）を含む未確認異常現象（ＵＡＰ）に対応するための体制構築を求め、木原稔官房長官に提言書を渡した。情報や司令塔機能を内閣官房に集約・一元化するよう求めた。ＵＡＰに関する情報を巡っては、米