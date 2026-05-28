カープは5月27日、セ・パ交流戦でパ・リーグ5位のロッテと対戦しました。今シーズン初勝利をかけて3度目の登板となった先発・森翔平。初回、ショート・矢野が逆シングルからの正確なスローイングでアウトを奪い、森を援護します。2回には森とバッテリーを組む持丸。「自分のスイングでしっかりと捉えることができたと、本拠地・マツダスタジアムでは初となるホームランでカӦ